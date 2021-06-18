رئيس المخابرات المصرية في ليبيا (فيديو)

زيارة خاطفة لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.





التقى اللواء عباس كامل برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.





وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الليبية بما يُعزّز الأمن والاستقرار والهدوء في المنطقة.





وأكد خبراء ومحللون سياسيون على دور مصر الهام الذي لعبته في حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وأشادوا بدور مصر المحوري في تثبيت وقف إطلاق النار ودورها الأكبر في تحجيم التدخل التركي وإيقاف الميليشيات عند خط سرت الجفرة لتفتح الباب لبداية عملية السلام في ليبيا.







