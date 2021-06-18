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"الطعام والانفعال".. حسام موافي يكشف أفضل طعام للمريض بعد عمليات الدعامة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن قسطرة القلب أشعة تتم في 10 دقائق، وليست عملية جراحية كما يردد الكثيرون.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أفضل طعام يمكن تناوله للمريض بعد الدعامة، وذلك حفاظا على الدعامة هو الطعام الذي يخرج من القلب مثل الخضروات والفواكه.

وحذر مريض الدعامة من تناول الأكل السمين وكل ما مشي على الأرض لأنه خطير وذلك باستثناء السمك، مشددا على ضرورة ابتعاد «مريض الدعامة» عن مسببات التوتر والانفعال.

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