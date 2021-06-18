التعادل الإيجابي يحسم موقعة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

تعادل منتخب كرواتيا مع نظيره التشيكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

منتخب التشيك تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد ضرب لوفرين مدافع كرواتيا لـ باتريك شيك بالكوع، ليسجلها شيك بنفسه، معلنًا عن هدف التقدم للتشيك.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب كرواتيا في إدراك التعادل عن طريق إيفان بيريسيتش في الدقيقة 47.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التشيك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتًا، فيما تحصل منتخب كرواتيا على أول نقطة لهم في البطولة، ليظلوا في المركز الثالث.