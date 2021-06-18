الفنان التشكيلي "خالد هنو" يفتتح معرض بصمات الأطفال الرابع بالإسكندرية (صور)

استضاف قصر ثقافة الانفوشي بمنطقة بحري الإسكندرية، اليوم الجمعة، معرض بصمات الأطفال الرابع، الذي افتتحه الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، والفنانة هناء جلال، منسقة المعرض، والفنان عادل بنيامين.



ضم المعرض 54 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 54 طفلًا، وكانت من بينهم لوحة للمسجد الأقصى للطالب زياد محمد، بهدف دعم القضية الفلسطينية.



نالت اللوحة الخاصة بالمسجد الأقصى، إعجاب الكثير من رواد المعرض والمشاركة، والتقطوا معها الصور التذكارية للإعلان عن دعمهم للقضية الفلسطينية والترحيب بالموقف المصري اتجاها.



سيطرت حالة من الفرح والإعجاب بين الأطفال وأولياء الأمور المشاركين في المعرض كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع لوحاتهم، ونالت اللوحات الفنية للأطفال إعجاب الفنانين التشكيلين.



فيما شهد المعرض تكريم كلا من الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، والفنان عادل بنيامين، والفنانة الدكتورة ريهام الفحام، والفنانة أميرة ورشان، والكاتب الأديب محمد عبد الوارث.



كما كرم الدكتور خالد هنو، الأطفال المشاركين في معرض بصمات الأطفال الرابع من خلال تسليمهم ميداليات وشهادات تقدير.



وقالت الفنانة التشكيلية هناء جلال، منسقة معرض بصمات الأطفال الرابع، إن المعرض يضم 54 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 54 طفلًا، حيث تشمل لوحات بوتريه، وأخرى عن الطبيعة، والطيور، وطبيعة صامته.



وأضافت خلال تصريح صحفي لها: يتم تدريب الأطفال على الرسم داخل المرسم الخاص بها، وتعليمهم أنواع الخطوط وتدريبهم على الظل والنور واتجاهاتهم، حيث يتم تدريب الطفل على الرسم بالرصاص في الوقت الذي يجتاز فيه أساسيات تلك المرحلة بيتم تدريبه على الرسم بالفحم ثم مرحلة الرسم بالألوان في تلك المرحلة بيكون الطفل اكتسب العديد من الخبرات والمهارات في الرسم.



وأشارت منسقة معرض بصمات الأطفال الرابع، إلى أن كل مرحلة يقضي الطفل فيها عام كاملة حتى يتمكن منها لينقل إلى المرحلة الأخرى، حيث إن المعرض يضم أطفال من عمر 6 سنوات وحتى 14 سنة.



وجهت هناء جلال، منسقة المعرض، أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم اللازمة لأطفالهم من أجل تنمية مواهبهم سواء كان في الرسم أو غيرها من الفنون، من أجل تشجيعهم على الإبداع.