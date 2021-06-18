خلف الله لـ«الفجر الرياضي».. "مكافآت ضخمة من أجل بقاء سرس الليان في القسم الثاني"

حقق فريق الكرة الأول بنادي سرس الليان فوزا غاليا على منتخب السويس بملعبه ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة.

تصريحات محمد خلف الله رئيس نادي سرس الليان

وقاد محمد كراوش فريقه سرس الليان لتحقيق انتصار ثمين على فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول .

بهذا الفوز رفع الفريق السرساوي رصيده من النقاط إلى النقطة الثلاثين في المركز الرابع عشر بفارق ثلاثة نقاط عن الزرقا صاحب المركز الخامس عشر وبفارق أربعة نقاط عن شبين صاحبة الترتيب السادس عشر.

من جانبه قال المهندس محمد خلف الله رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان الرياضي في تصريحات خاصة لـ "موقع الفجر الرياضي": " انتصارنا على منتخب السويس كان مستحقا و أشكر اللاعبين والمدير الفني على العطاء والمجهود".

وأكمل رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان: " هناك مكافآت بقاء مرصودة للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، حال البقاء في دوري القسم الثاني وهدفنا التواجد الفوز بجميع مبارياتنا المقبلة".

وأتم خلف الله: " سنخاطب مديرية أمن المنوفية من أجل حضور الجماهير في مبارياتنا المقبلة، إسوة بجميع الفرق، الجماهير عامل قوي ودافع للفريق من أجل الفوز بجميع مبارياته القادمة ومن ثم البقاء".

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري القسم الثاني كالآتي:-

1- كوكاكولا 46 نقطة

2- بورتو 45 نقطة

3- الداخلية 44 نقطة

4- القناة 43 نقطة

5- النصر 41 نقطة

6- الترسانة 39 نقطة

7- منتخب السويس 38 نقطة

8- بتروجت 37 نقطة

9- زد إف سي 36 نقطة

10- المريخ 35 نقطة

11- السكة 35 نقطة

12- جمهورية شبين 34 نقطة

13- الزرقا 33 نقطة

14- سرس الليان 30 نقطة

15- النجوم 28 نقطة

16- طنطا 22 نقطة.