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أسعار الحديد اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 في السوق المصري

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:02 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 18/ 6/ 2021

سعر طن حديد التسليح شركة عز اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة بشاي اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العتال اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14450 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح المراكبي اليوم اليوم الجمعة 18 يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة عطية اليوم اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة سرحان اليوم اليوم الجمعة 18 يسجل 14300جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المراكبي اليوم اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المصريين اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العشرى اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة مصر استيل اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14350 جنيهًا.

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