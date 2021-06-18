تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي غدا السبت فريق الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء في النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب حمادي العقربي بتونس، ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين الهامين منهم من غاب للإصابة ومنهم من تم استبعاده من القائمة.





- محمود متولي:

يغيب محمود متولي بسبب إصابته في العضلة الأمامية عقب ودية مصر للتأمين الأخيرة.





- محمد هاني :

يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مباراة الأهلي أمام فريق نهضة بركان ببطولة السوبر الأفريقي.





- محمد محمود :

يغيب أيضًا محمد محمود حيث أنه لم ينتهي من مرحلة التأهيل بعد.





- مروان محسن وكوكا :

يغيب عن البعثة اللاعب أحمدحسن كوكا واللاعب مروان محسن حيث تم استبعادهم من القائمة.





- وبالنسبة لمحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر فقد أعلن الأهلي جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الغد وذلك عقب تعرضهم للإصابة خلال مباراة نهضة بركان بنهائي السوبر الأفريقي.



