Advertisements

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
بسمة جاويش
Advertisements
يواجه الأهلي غدا السبت فريق الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء في النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب حمادي العقربي بتونس، ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين الهامين منهم من غاب للإصابة ومنهم من تم استبعاده من القائمة.

- محمود متولي:
يغيب محمود متولي بسبب إصابته في العضلة الأمامية عقب ودية مصر للتأمين الأخيرة.

- محمد هاني :
يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مباراة الأهلي أمام فريق نهضة بركان ببطولة السوبر الأفريقي.

- محمد محمود :
يغيب أيضًا محمد محمود حيث أنه لم ينتهي من مرحلة التأهيل بعد.

- مروان محسن وكوكا :
يغيب عن البعثة اللاعب أحمدحسن كوكا واللاعب مروان محسن حيث تم استبعادهم من القائمة.

- وبالنسبة لمحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر فقد أعلن الأهلي جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الغد وذلك عقب تعرضهم للإصابة خلال مباراة نهضة بركان بنهائي السوبر الأفريقي.

- كما نفى اليوم النادي الأهلي الشائعات حول إصابة اللاعب أكرم توفيق وأكد على جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الغد.

أخبار تهمك

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير مشاركة أفشة أمام الترجي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ ساعتين

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

06:52 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة