تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:03 م
بسمة جاويش
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يواجه الأهلي غدا السبت فريق الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء في النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب حمادي العقربي بتونس، ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين الهامين منهم من غاب للإصابة ومنهم من تم استبعاده من القائمة.
- محمود متولي:
يغيب محمود متولي بسبب إصابته في العضلة الأمامية عقب ودية مصر للتأمين الأخيرة.
- محمد هاني :
يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مباراة الأهلي أمام فريق نهضة بركان ببطولة السوبر الأفريقي.
- محمد محمود :
يغيب أيضًا محمد محمود حيث أنه لم ينتهي من مرحلة التأهيل بعد.
- مروان محسن وكوكا :
يغيب عن البعثة اللاعب أحمدحسن كوكا واللاعب مروان محسن حيث تم استبعادهم من القائمة.
- وبالنسبة لمحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر فقد أعلن الأهلي جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الغد وذلك عقب تعرضهم للإصابة خلال مباراة نهضة بركان بنهائي السوبر الأفريقي.
- كما نفى اليوم النادي الأهلي الشائعات حول إصابة اللاعب أكرم توفيق وأكد على جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الغد.
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