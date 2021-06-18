هل تعاني من مرارة الفم وألم تحت الإبط؟ .. حسام موافي يكشف السبب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن وجود حرقان في البطن تصل إلى الحلق أو ألم تحت الإبط قد يكون سببها الشريان التاجي، موضحا أنه إذا كان الشريان سبب هذه الأعراض فإن الأمر مثير للقلق.



وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رسم القلب بالمجهود يمكنه حل المشكلة ولو الأعراض موجودة منذ فترة.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن المرارة الشديدة في الفم سببها نفسي، وغالبا تصيب المتوتر والمكتئب، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من طعم للفم.

