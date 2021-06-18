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افتتاح مسجدين بمديرية أوقاف المنوفية و3 في قنا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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افتتحت مديرية أوقاف المنوفية اليوم الجمعة مسجدين ضمن خُطَّة الإحلال والتجديد ، وهما :مسجد التقوى – طنبدى – شبين الكوم  والمسجد الغربي – كفر الجلابطة – الشهداء.

وأكدت وزارة الأوقاف مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا، منها (1375) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا)، و (120) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).

وافتتحت مديرية أوقاف قنا اليوم الجمعة ، ثلاثة مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بها وإعادة تأهيلها ، والمساجد هي  مسجد نجع رمضان – العقب – قوص و مسجد التحرير – مدينة قنا  و مسجد عبود – القيناوية – نجع حمادي.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد التحرير الدكتور  ماهر جبر وكيل مديرية أوقاف قنا، تحت عنوان “الحج في زمن الأوبئة”، بحضور الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا ولفيف من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية.

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