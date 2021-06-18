غرق «عامل» في مياه النيل بـ«جزيرة أبوصالح» ببني سويف



لقي «عامل» مصرعه، غرقًا، اليوم الجمعة، اثناء إستحمامه في مياه نهر النيل بقرية «جزيرة ابوصالح» شرق النيل، بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في العقد الرابع من العمر اثناء إستحمامه في مياه نهر النيل بقرية «جزيرة ابوصالح» شرق النيل، بدائرة مركز شرطة ناصر.



وأنتقلت قوات الأمن وقوة من وحدة الإنقاذ النهري التي تمكنت من إنتشال الجثة وتبين أن المتوفي يدعى «اسامة محمد احمد» 38 سنة، عامل، مقيم جزيرة ابوصالح شرق النيل بمركز ناصر، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

