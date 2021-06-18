المخرج الهولندي: فيلم ،"نايا الغابة لها ألف عين" يسلط الضوء علي التكنولوجيا



أقيم اليوم الثاني فعاليات مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية في دورته ال ٢٢ندوه بعنوان “نايا الغابة لها ألف عين” وادر الندوة الناقدة ناهد نصر.

بحضور عدد من النقاد والمثقفين وبعض صانعي الأفلام.



ومن جانبة وقال المخرج الهولندي”Sebastian milder أنه استعان ببعض اللقطات الحية من كاميرات المراقبة، والهدف الاساسي من اختيار الفكرة هل التكنولوجيا من المحتمل أن تكون وسيط بين الانسان والحيوانات.



واكد المخرج أنه لا يوجد من هذا العمل جزء اخر والهدف الاساسي من تصوير الفيلم تسليط الضوء علي الحيوانات البرية التي اختفت بسبب وجود الانسان.

واوضح المخرج اثناء الندوة التي أقيمت في قصر الثقافة أنه حصل علي ٢٠٠ساعة من كاميرات المراقبة، مضيفا انه استعان ببعض الاشخاص كا نوع من أنواع الدراما.



وسئل احد الحاضرين هل كان مخطط أن تظهر حيوانات اخري بجانب الذئب في الحقيقة لا ولكن جاء هذا أثناء المونتاج.

واختتم حديثة قائلا: هل من حقنا ان نراقب؟

ناقش الفيلم فكرة التطور التكنولوجيا التي أصبحت تراقب كل شيء وتحمي الحيوانات من وجود الانسان.





يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.



ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991