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الري: ختام دورة "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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شهـــد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، حفل ختام الدورة التدريبية الاولى في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية"، والتي إنعقدت بمركز التدريب الخاص بمعهد بحوث الهيدروليكا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى.

وشارك في حفل ختام الدورة ممثلين عن سفراء دول حوض نهر النيل، والسفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ونائبي رئيس المركز والسادة مديري المعاهد والوحدات البحثية وقيادات المركز.

وإستعرض الدكتور رجب عبد العظيم خلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، الدور الهام الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية المتاحة على الوجه الأمثل، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى على مستوى الجمهورية.

من جانبه إستعرض الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، خلال كلمته الدور الكبير الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية في تقديم الإستشارات الفنية لقطاعات الوزارة، وأثنى على المجهود المبذول من المحاضرين، والجهود التي يبذلها معهد بحوث الهيدروليكا في تنظيم هذه الدورة وتوفير الراحة والمناخ المناسب للمشاركين.

وأشاد السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بالدور الذي تقوم به الوكالة في توطيد التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وخاصة في مجال بناء القدرات والدورات التدريبية في العديد من المجالات، وأثنى على أنشطة هذه الدورة التدريبية الهامة.

وشكر الدكتور سامى سعد في كلمته الضيوف لتشريفهم حفل ختام الدورة، وحث المشاركين على نقل الخبرات التي اكتسبوها خلال فعاليات الدورة، إلى زملاؤهم في العمل لتحقيق الإستفادة العظمى من الخبرات التي اكتسبوها.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا قام بتنظيم هذه الدورة التدريبية تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه بمشاركة 16 متدرب من دول حوض نهر النيل، والتي تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية، والمتابعة والصيانة الدورية لها وذلك للحفاظ على إتزان وسلامة هذه المنشأت الهامة، التي تلعب دورا رئيسيا في التحكم وإدارة المياه على الوجه الأمثل والحفاظ على المياه وتقليل الهدر والفواقد.

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