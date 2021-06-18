فاروق الباز يكشف تفاصيل استدعاء السيسي له قبل توليه الرئاسة

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استدعاه قبل توليه الرئاسة، وأخبره أن مشروع ممر التنمية ضمن برنامجه الانتخابي، وسأله عن المدة المطلوبة لتنفيذ الممر الطولي للمشروع، متوقعا أن المشروع سيتم تنفيذه.



وثمن "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، المجهود الذي بذله الرئيس السيسي لتحسين العلاقات الخارجية لمصر مع الدول الأخرى، معلقا: "كان مهم جدا نحسن علاقتنا بالخارج بعد الخيبة اللي كنا فيها فترة حكم الإخوان".



وأضاف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن علاقاتنا مع كافة الدول جيدة جدا، حيث استردت مصر مكانتها، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التنمية وبناء الدولة الحديثة، مشيدا بالدور المصري في القضية الفلسطينية، معلقا: "مصر تعود خطوة بخطوة لمكانتها".

