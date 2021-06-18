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مصطفى ثابت: مصر قبل 7 سنوات كانت فوق مجموعة من الحمم النارية على حدودها

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، إن علاقات الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية منذ عام 2011 وحتى الآن مرت بعدة منحنيات في أفضل مستوى من مستوياتها، مؤكدًا أنها نجحت في إدارة جميع ملفاتها الداخلية والخارجية على أكمل وجه.

وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة: "مصر كان لديها مجموعة من الحمم النارية على حدودها مع ليبيا والسودان بالإضافة إلى الوضع المتأزم في سوريا والعراق غير ما يحدث في غزة وغيرها من الملفات الإقليمية".

وتابع: "حتى الدول التي تُعلن العداء للدولة المصرية بشكل واضح تغير الوضع الآن، وأرى أن الملف الخارجي هو انعكاس ومرآة للملف الداخلي، والرئيس السيسي لخصه بعام امتلاك القدرة، والرئيس في بعض حوارته الكلمات مش متقالة كده وخلاص، مثلما قال العفي محدش يقدر يأكل لقمته وهو ما اتضح معناه فيما بعد".

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