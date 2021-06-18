موسيماني يحسم مصير مشاركة أفشة أمام الترجي

تضاءلت فرص مشاركة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الغد أمام الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينزل الأهلي ضيفًا غدًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ستاد حمادي العقربي برادس.

ولم يتعافى أفشة بشكل كامل من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل تعرض لها في مباراة الأهلي أمام نهضة بركان المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويرفض موسيماني الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي خوفًا من تفاقم الإصابة حيث يفضل وضعه على مقاعد البدلاء واللجوء إليه وفقًا لمتطلبات المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.