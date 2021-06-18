Advertisements

موسيماني يحسم مصير مشاركة أفشة أمام الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تضاءلت فرص مشاركة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الغد أمام الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وينزل الأهلي ضيفًا غدًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ستاد حمادي العقربي برادس.

 

ولم يتعافى أفشة بشكل كامل من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل تعرض لها في مباراة الأهلي أمام نهضة بركان المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

 

ويرفض موسيماني الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي خوفًا من تفاقم الإصابة حيث يفضل وضعه على مقاعد البدلاء واللجوء إليه وفقًا لمتطلبات المباراة.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ ساعتين

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير مشاركة أفشة أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

06:52 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة