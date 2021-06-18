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وصول أول رحلة سياحية مباشرة من مونتريال إلى القاهرة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وصلت اليوم أول رحلة طيران بين مونتريال والقاهرة وذلك في إطار قيام الشركة بتسيير رحلات جديدة مباشرة بدءً من يونيو الجارى بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وشاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في استقبال الرحلة التي أطلقها شركة "إير كندا" قادمة من مدينة مونتريال إلى القاهرة

وشهد مراسم الاستقبال قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلون عن السفارة الكندية بالقاهرة ومسئولو مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولى.

وألقت نائب الوزير كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها أن الوزارة تثمن تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى لما لذلك من تأثير إيجابى مباشر على زيادة حركة السياحة الوافدة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم خط الطيران الجديد في زيادة الأعداد القادمة من كندا إلى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار من خلال هذا الخط المباشر، وهو ما سوف يسهم بدوره في زيادة السائحين الوافدين من هذه الأسواق البعيدة.

وأوضحت في كلمتها المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها المقصد المصرى وأكدت على إجراءات السلامة الصحية التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تطعيم العاملين بقطاع السياحة باللقاحات المضادة للفيروس حتى يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المقاصد والمنشآت السياحية المصرية بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

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