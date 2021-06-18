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هجوم شرس على منتخب تركيا بعد آداؤها الهزيل في اليورو

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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تزايدت الانتقادات في تركيا ضد المدرب شينول جونيش المدير الفني للمنتخب التركي، بعدما مني الفريق بهزيمتين متتاليتين في بداية مسيرته ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقامة حاليا.

ويختتم المنتخب التركي مسيرته في دور المجموعات بعد غدٍ الأحد بمواجهة نظيره السويسري.

وإذا تغلب المنتخب التركي على نظيره السويسري في هذه المباراة، قد تكون الفرصة سانحة أمامه للعبور إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات المختلفة.

وألقى علي ناتشي كوشاك الصحفي الرياضي بصحيفة "حرييت" التركية باللوم على جونيش 69/ عاما/ بشأن المشاركة الهزيلة للفريق في يورو 2020 وتلقيه خمسة أهداف في المباراتين فيما لم يسجل لاعبوه أي هدف في المباراتين.

وأوضح كوشاك اليوم الجمعة أن جونيش يصر على هذه التشكيلة في المنتخب، والتي أدت للاخفاق.

ورغم إقامة هذه البطولة في عدد من المدن المنتشرة بأنحاء القارة الأوروبية، حظي المنتخب التركي بتشجيع كبير في بلده.

ولكن أكرم إمام أوغلو عمدة مدينة اسطنبول كتب على "تويتر": "أرى أن الصمت يسود عندما يخسر المنتخب التركي".

وكتب الصحفي محمد أوزكان بصحيفة "صباح" عشرة أسباب عن أسباب الأداء المتواضع من المنتخب التركي في يورو 2020.

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