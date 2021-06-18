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طريق بسيطة لتفتيح البشرة من خلال المكياج

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" في السطور التالية طريق بسيطة لتفتيح البشرة من خلال المكياج، عليك اتباع هذه الطرق للحصو على بشرة فاتحة ولامعة.

طريق بسيطة لتفتيح البشرة من خلال المكياج

البودرة الشفافة

اعتمدي دائما البودرة المعدنية الشفافة، حيث أنها تعمل على ضبط المكياج وتفتيح البشرة كما تمنحك مظهر أكثر إشراقا، وعليك استخدامها افتح درجة من "الفاونديشن".

هكذا يمكنك إخفاء البقع الداكنة

عليك وضع القليل من الكونسيلر على المناطق الداكنة في الوجه وتأكدي من مزجه جيدا لإخفاء العيوب والحصول على وجه خالي من الشوائب.

استخدام الهايلايتر

ضعي الهايلايتر على عظمة الخدين، حيث يجعل البشرة تبدو أفتح وأكثر إشراقا، كما يمكنك اختيار الهايلايتر بدرجة أفتح من بشرتك ليبدو طبيعي، وتجنبي الكونتور لأنه يجعل بشرتك داكنة.

كريم الأساس

عليك استخدام كريم الأساس المناسب لبشرتك، ويجب أن يكون بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك، وامزجيه جيداً ووزعيه بالتساوي على بشرة وجهك وعنقك، للحصول على بشرة مشرقة وفاتحة.

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