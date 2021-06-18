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مصطفى ثابت: يتبقى للرئيس السيسي هذا الملف ليكون أعظم من حكم مصر في عصرها الحديث

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير  موقع جريدة الفجر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يجهز الدولة المصرية من الداخل وأجهزتها للانطلاق إلى الملفات الخارجية.

وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة أن الدولة المصرية أصبحت الآن في أوج وقمة علاقاتها مع جميع الدولة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية القطرية بدأت تعود ولو بشكل جزئي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث عن مصطلح "مصر القوية" وهذا من خلال تجهيز الدولة في مجموعة مراحل لخصها بامتلاك القوة وقيادة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الدولة المصرية الآن في قمة نجاحاتها في كل ملفاتها الداخلية والخارجية.

وأوضح أن هذه الإدارة ملخصة في حب هذا الوطن، مستطردًا "كلي ثقة في نجاح الدولة في إدارة ملف سد النهضة ليصبح الرئيس السيسي هو أعظم من حكم خلال الدولة المصرية الحديثة".

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مصطفى ثابت محمد موسى عبدالفتاح السيسي سد النهضة الفجر

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