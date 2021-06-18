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الجيش الصومالي يعلن تصفية قيادي و30 عنصرًا إرهابيًا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، تمكن قواته من تصفية قيادي بارز  و30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية.

وحسب وسائل إعلام محلية، أن قوات الجيش وقوات ولاية هيرشبيلي الدراويش نفذت عملية عسكرية مشتركة ضد عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مساء أمس الخميس، في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى.

وتعليقًا على ذلك قال العقيد علي حاشي المتحدث باسم الجيش الصومالي: إن الهدف من العملية كان القضاء على مقاتلي حركة الشباب، موضحًا أن الجيش تمكن أيضًا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة المتمردين.

يذكر أن العاصمة الصومالية مقديشو تعرضت الثلاثاء الماضي لتفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري أدي إلى سقوط عدد من الضحايا .

وقالت الشرطة حينها: إن انتحاريًا يرتدي بذلة متفجرة فجر نفسه بعد اختراق مركز تدريب ديغا-بادان جنوبي مقديشو.

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