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أمريكا: نعمل مع السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
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قال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن بلاده تتعاون مع المملكة السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثيين.

وقال ماكنزي فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن "الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، مضيفًا و"يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

كما وجه قائد القيادة المركزية الأمريكية انتقادات لاذعة إلى إيران قائلًا: إن طهران غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد"، مضيفًا: أن "إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".

وفي الأمس أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج أن ميليشيات الحوثيين هي المسؤولة عن فشل جهود السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وقال ليندركينج خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أمس الخميس: نندد بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، مؤكدًا موقف بلاده من أنه "لا حل عسكريًا للصراع في اليمن".

وأضاف: أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

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