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6 شروط لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل شروط عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قضية عودة العمالة المصرية إلي ليبيا أحد القضايا الهامة التي تجري مناقشتها حاليا بين مصر وليبيا.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن عدد المصريين في ليبيا قبل عام 2011 بلغ أكثر من 2 مليون عامل مصري ووصل العدد اليوم إلى أقل من 30 ألف عامل يتواجدون بشكل غير منظم.
وأوضح أن السلطات الليبية تطالب منذ فترة بعودة العاملة المصرية حيث جرى لقاء بين وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا الذي يزور مصر حاليا.

وكشف الإعلامي مصطفى بكر يأن مصر حددت عدة شروط لعودة العمالة، من بينها:

1- الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة.
2- ضمانات لحصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.
3- الاتفاق على آليات محددة للحماية والتأمين ضد المخاطر.
4- تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري.
5- توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين.
6- عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل معها.

وأكد الوزير الليبي أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى، كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية.

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