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ثابت: بيان وزراء الخارجية العرب بخصوص سد النهضة يقوي الموقف المصري والسوداني

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، على البيان الصادر من وزراء خارجية العرب والذي عقد في الدوحة بخصوص أزمة سد النهضة.

وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة: "عندما يخرج عن وزراء جامعة ببيان قوي وشديد بعدم قبول أي إجراء أحادي من إثيوبيا يقوي الموقف المصري والسوداني".

وتابع "كان لابد من تسليط الضوء على الموقف القطري والتحول الكبير بعدما أعلنت قطر بشكل واضح أنها ضد أي موقف أحادي لملء السد وأن هذا الإجراء يمس المنطقة ككل ولا يمكن القبول به".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بخطوات مدروسة وإجراءات في مختلف الاتجاهات من خلال الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن بفضل مجهودات السفير سامح شكري وزير الخارجية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء وقادة الدولة الأفريقية.

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