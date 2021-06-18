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تحرير محاضر متنوعة لمضبوطات مخالفة في حملة بيطرية بحي الشرابية
الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:56 م
إسماعيل منطاوي
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حررت الأجهزة التنفيذية لحي الشرابية، محاضر متنوعة، وذلك خلال حملة بيطرية أشرف عليها هاني رضا، رئيس الحي، بالتعاون مع إدارة تموين حي الشرابية.
وأوضحت رئاسة حي الشرابية، أن المحاضر كانت لمضبوطات متنوعة "دواجن، سلع غذائية، لحوم وغيرها"، وجميعها مخالف للاشتراطات الصحية، حيث نجحت الحملة كذلك في مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بشن حملات مراقبة على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضحت رئاسة حي الشرابية، أن المحاضر كانت لمضبوطات متنوعة "دواجن، سلع غذائية، لحوم وغيرها"، وجميعها مخالف للاشتراطات الصحية، حيث نجحت الحملة كذلك في مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بشن حملات مراقبة على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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