تحرير محاضر متنوعة لمضبوطات مخالفة في حملة بيطرية بحي الشرابية

حررت الأجهزة التنفيذية لحي الشرابية، محاضر متنوعة، وذلك خلال حملة بيطرية أشرف عليها هاني رضا، رئيس الحي، بالتعاون مع إدارة تموين حي الشرابية.







وأوضحت رئاسة حي الشرابية، أن المحاضر كانت لمضبوطات متنوعة "دواجن، سلع غذائية، لحوم وغيرها"، وجميعها مخالف للاشتراطات الصحية، حيث نجحت الحملة كذلك في مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بشن حملات مراقبة على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





