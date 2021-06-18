حكيمي يحسم موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي رحب بالانضمام إلى نادي جديد في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إنتر ميلان يعرض حكيمي للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الخروج من الأزمة المالية التي يعيشها النادي الإيطالي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يرغب في حصد 80 مليون يورو من صفقة حكيمي لكن تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا عرض 60 مليونًا بالإضافة إلى خدمات ظهيره الإسباني ماركوس ألونسو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أشرف حكيمي وافق شفهيًا على الانتقال إلى تشيلسي في الموسم المقبل ويعتبر باريس سان جيرمان الفرنسي المنافس الأبرز لتشيلسي في صفقة أشرف حكيمي في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان عرض فقط 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع حكيمي وهو الأمر الذي لم يقنع مسئولي إنتر ميلان.