ثابت: ما يحدث من آبي أحمد في أزمة سد النهضة "عنترية" لتبرير فشل حكومته

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن ما يحدث من رئيس الوزراء الإثيوبية آبي أحمد "عنترية" يبرر بها فشل حكومته في الملفات الداخلية والخارجية، مستطردًا "آبي أحمد يريد أن يظهر في صورة بطل قومي وحامي حمي الديار".



وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة: "ما يقوم به آبي أحمد الآن هو محاولة لتبرير عنتريته التي لا تمس بصلة للأعراف الدولية أو القوانين بأية أو القواعد الأخلاقية".



وتابع "الدولة المصرية لديها مجموعة من الإجراءات الداخلية والخارجية للتعامل مع كل سيناريوهات التعامل مع أزمة سد النهضة ومنها اللجوء إلى مجلس الأمن ولدينا ملف قوي به وغيرها من الإجراءات الأخرى".



