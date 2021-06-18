موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري









تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على أسوان بثلاثية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري





ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهته المقبلة بالدوري المصري، أمام فريق مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة المحلية.





وتقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم 27 من شهر يونيو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس عند تمام الساعة السابعة من مساء يوم 27 يونيو الجاري.



