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تفاصيل استيلاء محمد حسين يعقوب على مستحقات عامل بمزرعة عنب في الخطاطبة
الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:06 م
هدى عبدالرازق
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كشف مصطفى نعمت الله، خفير اهالي ومقدم بلاغ ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، بتهمة استيلاء "يعقوب" على مستحقاته بمزرعة العنب بالخطاطبة.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يعمل في مزرعة للعنب منذ 1997، وخلال الشهور الأخيرة فوجئ بأن المزرعة تم بيعها للشيخ محمد حسين يعقوب بمبلغ يتجاوز الـ 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن يعقوب وعده بالحصول على نسبة سمسرة وتبلغ 100 ألف جنيه، وأن يظل عاملا في المزرعة بمبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر.
وأضاف "مصطفى"، أنه بعد مرور أشهر على بيع المزرعة طالب أكثر من مرة بالحصول على مستحقاته، وكان هناك تهرب منه، إلى أن فوجئ بأن أنس نجل الشيخ يعقوب ومدير أعماله يقومان بطرده من المزرعة دون الحصول على أي مستحقات، بعد مطالبته بالحصول على نسبته من بيع محصول العنب بالاضافة إلى مستحقاته من السمسرة.
ولفت "مصطفى"، إلى أن نجل الشيخ يعقوب كان يطلق على الشرطة لفظ "طواغيت"، منوها أنه هدده في حال رفضه الخروج من الزرعة، حيث قال له "جثتك محدش هيعرف مكانها لو مخرجتش من هنا".
وعن ثروة الشيخ يعقوب، قال "مصطفى"، إن الشيخ يملك 5 مزارع، 3 منهم على طريق الخطاطبة بإجمالي 109 فدان، ومزرعة في الريف الاوروبي وأخرى في وادي النطرون.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يعمل في مزرعة للعنب منذ 1997، وخلال الشهور الأخيرة فوجئ بأن المزرعة تم بيعها للشيخ محمد حسين يعقوب بمبلغ يتجاوز الـ 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن يعقوب وعده بالحصول على نسبة سمسرة وتبلغ 100 ألف جنيه، وأن يظل عاملا في المزرعة بمبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر.
وأضاف "مصطفى"، أنه بعد مرور أشهر على بيع المزرعة طالب أكثر من مرة بالحصول على مستحقاته، وكان هناك تهرب منه، إلى أن فوجئ بأن أنس نجل الشيخ يعقوب ومدير أعماله يقومان بطرده من المزرعة دون الحصول على أي مستحقات، بعد مطالبته بالحصول على نسبته من بيع محصول العنب بالاضافة إلى مستحقاته من السمسرة.
ولفت "مصطفى"، إلى أن نجل الشيخ يعقوب كان يطلق على الشرطة لفظ "طواغيت"، منوها أنه هدده في حال رفضه الخروج من الزرعة، حيث قال له "جثتك محدش هيعرف مكانها لو مخرجتش من هنا".
وعن ثروة الشيخ يعقوب، قال "مصطفى"، إن الشيخ يملك 5 مزارع، 3 منهم على طريق الخطاطبة بإجمالي 109 فدان، ومزرعة في الريف الاوروبي وأخرى في وادي النطرون.
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