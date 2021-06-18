تفاصيل استيلاء محمد حسين يعقوب على مستحقات عامل بمزرعة عنب في الخطاطبة



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يعمل في مزرعة للعنب منذ 1997، وخلال الشهور الأخيرة فوجئ بأن المزرعة تم بيعها للشيخ محمد حسين يعقوب بمبلغ يتجاوز الـ 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن يعقوب وعده بالحصول على نسبة سمسرة وتبلغ 100 ألف جنيه، وأن يظل عاملا في المزرعة بمبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر.



وأضاف "مصطفى"، أنه بعد مرور أشهر على بيع المزرعة طالب أكثر من مرة بالحصول على مستحقاته، وكان هناك تهرب منه، إلى أن فوجئ بأن أنس نجل الشيخ يعقوب ومدير أعماله يقومان بطرده من المزرعة دون الحصول على أي مستحقات، بعد مطالبته بالحصول على نسبته من بيع محصول العنب بالاضافة إلى مستحقاته من السمسرة.



ولفت "مصطفى"، إلى أن نجل الشيخ يعقوب كان يطلق على الشرطة لفظ "طواغيت"، منوها أنه هدده في حال رفضه الخروج من الزرعة، حيث قال له "جثتك محدش هيعرف مكانها لو مخرجتش من هنا".



وعن ثروة الشيخ يعقوب، قال "مصطفى"، إن الشيخ يملك 5 مزارع، 3 منهم على طريق الخطاطبة بإجمالي 109 فدان، ومزرعة في الريف الاوروبي وأخرى في وادي النطرون.



كشف مصطفى نعمت الله، خفير اهالي ومقدم بلاغ ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، بتهمة استيلاء "يعقوب" على مستحقاته بمزرعة العنب بالخطاطبة.