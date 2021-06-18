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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 18/ 6/ 2021 في مصر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:03 م
أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
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أسعار الأسمنت .. تعتبر مواد البناء من الأمور المهمة التي يشغل بال الكثيرين معرفة آخر أخبارها المتعلقة بأسعارها في الأسواق، حيث أنها أساسية في أعمال البناء ولا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الأسمنت اليوم

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الأسمنت أحد مواد البناء الأساسية، بشكل يومي، حيث تتفاوت أسعاره في الآونة الأخيرة، إلا أنها استقرت اليوم.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 20/ 6/ 2021 في السطور التالي:

أسعار أسمنت المسلح 860 جنيها.

أسعار أسمنت أسوان 695 جنيهاً.

أسعار أسمنت المخصوص 830 جنيهاً.

أسعار أسمنت شورى 785 جنيهاً.

أسعار أسمنت الصخرة 810 جنيهات.

أسعار السويدي 820 جنيهاً.

أسعار أسمنت حلوان 810 جنيهات.

 أسعار أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً.

أسعار أسمنت العسكري 850 جنيهاً.

أسعار أسمنت النصر 850 جنيهاً.

أسعار أسمنت السويس 810 جنيهات.

أسعار أسمنت سيناء 745 جنيها.

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