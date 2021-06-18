إحباط محاولة تهريب 5 كيلو ماريجوانا بمطار شرم الشيخ

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولتى تهريب لكمية من بذور الماريجوانا المخدرة.





في المحاولة الاولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم خطوط شركة بيجاسوس رقم pc 632 القادمة من صبيحة اشتبه عمرو محمد مبروك مأمور اللجنة الجمركية في راكبة وراكب برتغاليين قادمين من برشلونة ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ حيث بدا عليهما القلق والإرتباك، وتم تمرير أمتعتهما الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص تحت إشراف السيد أحمد حمدى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.





وبالعرض على عبدالمجيد مصطفى رئيس القسم قرر تكليف عمرو نادى طة مأمور التفتيش بتفتيش حقائب الراكبة ومحمد أحمد الخولى مأمور التفتيش بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود ٤.٧٥٠ كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في مخدات صغيرة ودبدوب أطفال داخل حقائب الراكبة، ووجود ٤.٧٠٠ كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في مخدات صغيرة وفى دبدوب أطفال بين طيات ملابس الراكب بحقائبه بإجمالى ٩.٤٥٠ كيلو جرام من بذور الماريجوانا المخدرة.





وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من محمد حنفى وأحمد محمد عادل في حضور ربيع أحمد مدير إدارة الامن الجمركى.





وقرر محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقم 14 و15 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.