الإحصاء: نصف تريليون دولار زيادة متحصلات مصر من العملة الصعبة فى 10 سنوات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تخطت نصف تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 648,4 مليار دولار.





وأوضحت ارتفاع قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة لتسجل 61.7 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 في مقابل 57.4 مليار دولار خلال 2010/ 2011 بنسبة 7,4%، وكذلك خلال العام المالي التالي لتسجل 64,2 مليار دولار بنسبة 4,1% عن العام المالي 2011/ 2012.





وانخفضت قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 59,2 مليار دولار بنسبة 7,8% عن العام المالي السابق عليه.





وارتفعت قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 60,7 مليار دولار 2,6% عن العام المالي 2013/2014، بينما انخفضت لنحو 51,6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة 15% عن العام المالي السابق عليه.