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كيف تحسنت علاقة مصر بالسودان وما موقفها من القضية السورية؟ مصطفى ثابت يُجيب

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن علاقات مصر حاليًا مع شمال السودان وجنوبها متميزة، مشيرًا إلى أن جنوب السودان تمثل عمق إستراتيجي قوي للدولة المصرية.

وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة أن التدريب العسكري المشترك بين مصر والسودان "حماة النيل" يمثل رسالة واضحة لكل الدولة الأفريقية بأن مصر والسودان أصبحا يدًا واحدة.


وأشار إلى أن علاقات مصر بشمال السودان كانت شهدت حالة من الترهل إلى أن تم تداركها الآن، مؤكدًا أن كل المؤشرات الحالية تبشر بأن الدولة المصرية أصبحت دولة قوية وأصبحا تمتلك القدرة.

وفيما يتعلق بعلاقات مصر مع سورية، استطرد "نحن مع الوحدة السورية ووقف العنف وكان الموقف المصري واضح منذ البداية وجميع الدول العربية بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخصوص هذه القضية".

وتابع "كل الدول العربية حاليًا رحبت بالموقف المصري بخصوص القضية السورية، وبدؤوا في تنفيذ كل الطرح الذي طرحته مصر وهو نفس التغيير الذي حدث في موقف بايدن وحزبه العدائي تجاه مصر"، مؤكدًا أن ما حدث في ملف السياسة الخارجية لمصر كان مبهر جدًا.

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