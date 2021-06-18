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مصطفى ثابت يكشف عن أمنياته قبل لقاء الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، عن أمنياته بالتوفيق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يستعد لخوض لقائه مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدًا السبت.

وقال "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة: "دعواتنا بالتوفيق للنادي الأهلي غدًا ويرجع أمجاده ويكسب البطولة العاشرة".

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، لحساب مباريات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المُنتظر أن تقام المواجهة التي سوف تجمع بين الفريقين على ملعب استاد حمادي العقربي في رادس بتونس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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