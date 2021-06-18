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مصطفى ثابت: مصر تعيش أزهي عصورها تحت حكم السيسي (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:27 م
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، إن العلاقات الخارجية مرت بعدة منحنيات منذ عام 2011 إلى عام 2013، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة العلاقات الثنائية بين مصر وجميع الدول العربية والأوروبية.

وأضاف الدكتور مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، علاقات مصر الخارجية تعيش أزهي عصورها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الجمهورية الجديدة.

وتابع رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، الرئيس السيسي تولى إدارة البلاد في أصعب الفترات حيث كان الدول المجاورة لمصر تشهد العديد من الحروب مثل السودان وغزة وليبيا والعراق واليمن، فالوضع الخارجي كان به العديد من الصعوبات بالإضافة إلى المؤامرات الخارجية ضد الدولة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

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