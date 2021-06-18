نور خالد النبوي يزور عائلة الشهيد أحمد شوشة.. تفاصيل

شارك الفنان نور خالد النبوي، صور له من زيارته لأسرة الشهيد أحمد شوشة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب نور خالد النبوي، تعليقا قائلا: "من أمتع أيام حياتي فى السويس مع والد وعائلة الشهيد أحمد حافظ شوشة..شكرًا ليكم".



يذكر أن الفنان نور خالد النبوي، جسد دور الشهيد أحمد شوشة، وذلك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الاختيار2"، مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.