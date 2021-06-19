وزارة البيئة في أسبوع | تنظيم مهرجان وندوات في أسيوط وسوهاج

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث نفذت وزارة البيئة حملة للتشجير بمركز ابو حماد بالشرقية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم زراعة حوالى 1500 شجرة زيتون بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة حملة اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى وتفعيلًا لبرتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدنى ومبادرة هنجملها للتشجير.





البيئة تنظم مهرجانا بمحافظة البحر الأحمر وندوات وورش عمل بأسيوط وأسوان

قام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط يوم الاثنين الماضي، بتنفيذ 4 ندوات توعيه بيئيه بمراكز كل من، شباب عرب العوامر، وأبو تيج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار "استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة".





وتواصل وزارة البيئة أنشطتها المقامة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، حيث قام فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بتنفيد عدد من الندوات وورش العمل بقصر ثقافة العقاد بأسوان لـ25 فردا من الأطفال والشباب والمرأة، حيث تم تنفيذ مسرح للعرائس وورش عمل لفن الأوريجامى.





وزيرة البيئة: الدولة اتخذت خطوات جادة لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر لمشروعات حقيقية

وفي ذات اليوم، ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الكلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الاخضر "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر".





جاء ذلك بحضور كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع المصرفى وعدد من شركاء التنمية، على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الإقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.





استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوم الثلاثاء الماضي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة آن مارى تريفولين (Anne Marie Trevelyan) وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26 والوفد المرافق لهما.





وتعد أول زيارة للوزيرة البريطانية في هذا المنصب لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26 في نوفمبر القادم، نظرًا لمسئوليتها عن الجزء الخاص بالتكيف والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة وبريطانيا.





وزيرة البيئة تلتقي مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية

وفي نفس اليوم، عقد وزيرة البيئة، اجتماعا مع الوزيرة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26، في أول زيارة للوزيرة البريطانية في هذا المنصب، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26 في نوفمبر القادم، والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية وذلك بحضور الدكتور محمد جاد ممثل وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة.





وزير الري يستقبل وزيرة التجارة والطاقة البريطانية بحضور وزيرة البيئة

اما يوم الأربعاء الماضي، استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ والوفد المرافق لسيادتها.





البيئة تسلم مستلزمات وأدوات طبية إلى مستشفى المنشاوي العام ومستشفى المحلة العام بالغربية

قام وفد من وزارة البيئة اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة بزيارة إلى محافظة الغربية حيث تم الاجتماع مع السيد المحافظ الدكتور طارق رحمى للوقوف على آخر المستجدات بمنظومة المخلفات والتحديات التى تواجهها المحافظة فى هذا الشأن.





ياسمين فؤاد: رؤية وزارة البيئة تتضمن الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية

أمس الجمعة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الدولة شهدت خلال السبع سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة.موضحة الأهداف الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠ وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.



