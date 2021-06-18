الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفهم من تجديد عقد ثنائي الفريق واستمرراهم داخل صفوف الفريق، بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد كل من التونسي علي معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق، بنهاية الموسم المقبل ولم يتم الاتفاق حول التجديد.

واستقر مجلس إدارة النادي، على الدخول في مفاوضات مع الثنائي، عقب مواجهتي الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها يومي السبت المقبل في تونس ويوم 26 من الشهر الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكلف مجلس الإدارة، أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات مع الثنائي، من أجل معرفة متطلباتهم المادية من أجل الاستمرار.

وكان تامر النحاس وكيل اللاعبين، ألمح إلى رغبة السولية في الرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، حال رفض متطلباته المادية، من أجل تأمين مستقبله.

فيما أعلنت وسائل إعلام تونسية، إلى أن معلول لا يمانع الاستمرار داخل التتش، حيث سيتم الاتفاق معه على الحصول على مبلغ مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد، مع بعض الامتيازات الأخرى.