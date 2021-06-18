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بعد إشعاله النيران في نفسه.. وفاة ميكانيكي الشيخ زايد داخل المستشفى

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فارق الميكانيكي المصاب بحروق بنسبة 90 ٪، إثر إشعال النيران في نفسه اعتراضا على إغلاق الورشة خاصته بمدينة الشيخ زايد، الحياة داخل مستشفى أم المصريين.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بإشعال شخصين النيرن في جسدهما بنطاق الحي الثاني بدائرة القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة توصلت إلى أن صاحب ورشة ميكانيكا يدعى "علاء الدين.ط"، 25 سنة ومساعده "بدر.ع"، 18 سنة أشعلا النيران في جسدهما.

ونتج عن الحادث إصابة الأول بحروق 90 %، والثاني بحروق تصل نسبتها إلى 35 سنة ونقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.


كشفت التحريات أنه حال تشميع قوة من شرطة المرافق تنسيقا مع رجال جهاز مدينة الشيخ زايد، الورشة الخاصة بالأول اعترض على ذلك.


وبينت التحريات أن الميكانيكي هدد بإشعال النيران في نفسه، وسكب بنزين على نفسه، وأثناء ذلك اشتعلت النيران بجسده.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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