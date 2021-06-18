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نجم برشلونة يقترب من ميلان

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم دفاع برشلونة الإسباني يفكر في الانضمام إلى ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى لبيع نجمه الإسباني جونيور فيربو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على أموال تساهم في حل الأزمة الاقتصادية لديه.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيربو يحظى باهتمام كلا من وستهام يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكن النجم الإسباني يفضل اللعب في الدوري الإيطالي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيربو منجذب للانضمام إلى ميلان بعد أن تحدث مع باولو مالديني المدير التقني للروسونيري في يناير الماضي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سوفيل عبد القادر والد إبراهيم دياز ووكيل أعمال فيربو يتمتع بعلاقة جيدة مع ميلان مما يسهل انتقال النجم الإسباني إلى الروسونيري.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة استبعد خيار ميلان سابقًا بسبب أن الروسونيري طلب التعاقد مع فيربو على سبيل الإعارة إلا أن النادي الإيطالي غير موقفه الآن ويرغب في شراء النجم الإسباني.

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