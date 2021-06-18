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إبراهيم عيسى: القيادة تعرف أكثر بخصوص ملف سد النهضة.. ونقف جانبها حال قرار الحرب

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن قرار الحرب بخصوص أزمة سد النهضة يجب أن نستفيد فيه مما حدث في التاريخ، مستشهدا بما حدث من هجوم ومظاهرات لخوض الحرب خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 72 دون استعداد، كما أنهم هاجموه بانه يخزل الشعب وغير أمين على الوطن.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الكتاب رفضوا حالة "لا سلم ولا حرب" قبل فترة نصر أكتوبر، كما أن السادات فرض عقوبات ضدهم بمنعهم من الكتابة بالجرائد، منوهًا الى أن الدرس من حرب أكتوبر وفكر السادات هو أن القيادة تعرف أكثر بخصوص اتخاذ القرارات الهامة.

واوضح الاعلامى ابراهيم عيسى، أن ما يحدث الآن هو وجود شعور بالخطورة من سد النهضة، وهناك استعداد عام في اي لحظة بالوقوف بجانب القيادة السياسية في قرار الحرب.

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