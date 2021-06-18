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راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية الشهر الحالي وأعلن النجم الإسباني رحيله رسميًا عن النادي الملكي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

ولفت البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يمتلك أكثر من عرض الآن للانضمام إلى نادي جديد مجانًا في الموسم المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني أن راموس طلب من أحد الأندية الراغبة في ضمه الحصول على مكافأة توقيع يبلغ قدرها 20 مليون يورو.

وألمح البرنامج الإسباني أن راموس طلب أيضا أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد 15 مليون يورو.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مانشستر سيتي الإنجليزي ليس من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع راموس حتى الآن.

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