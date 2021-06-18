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وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل نظام الساعات المعتمدة الجديد

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل قرار الساعات الدراسية الجديدة، قائلًا إنه لا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، ومن يلتحق بنزام يتخرج وفقًا له.

وأشار وزير التعليم العالي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن لكل كلية طبيعة دراسة وطريقة لحساب عدد الساعات المعتمدة، والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات أيضًا.

وتابع: "لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية، ولا بد أن يكون النظام موحد بين الإثنين"، موضحًا أنه لن يتخرج الطالب من كلية التجارة قبل 3 سنوات بحساب عدد الساعات المعتمدة، والهندسة قبل 4 سنوات.

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