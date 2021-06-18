Advertisements

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تلقى نادى الزمالك فاكس رسمي من نظيره نادي النصر السعودى، يطلب فيه التعاقد مع محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء مؤخراً، عن دخول محمود الونش، دائرة اهتمام أكثر من نادى خليجى فى الميركاتو الصيفى، قبل وصول عرضا رسميا من نادى النصر السعودى.

ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل الونش بشكل نهائى نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مسئولى القلعة البيضاء، عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالى ورفع قيمته المالية لينضم للاعبى الفئة الأولى بالفريق.

وأعلن محمود الونش فى تصريحات سابقة، أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادى، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.

وأكد محمود الونش، أن اللاعبين والجهاز الفنى تعاهدوا على التتويج هذا الموسم ببطولتى الدورى وكأس مصر، من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، وقال إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على أن لا تخرج بطولتى الدورى والكأس من قلعة ميت عقبة، خاصة أن الزمالك لا ينافس إلا على البطولتين فقط.

وعلق محمود حمدى الونش على انضمامه للمنتخب الأولمبى والمشاركة فى أولمبياد طوكيو، قائلاً: "الانضمام للمنتخب الأولمبى شرف لأى لاعب، وكل لاعب يتمنى أن يمثل مصر فى الأولمبياد، إلا أن القرار النهائى فى يد شوقى غريب المدير الفنى".

أخبار تهمك

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ 34 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 3 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ 19 دقيقة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

نجم برشلونة يقترب من ميلان

09:44 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة