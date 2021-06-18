آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

تلقى نادى الزمالك فاكس رسمي من نظيره نادي النصر السعودى، يطلب فيه التعاقد مع محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وترددت أنباء مؤخراً، عن دخول محمود الونش، دائرة اهتمام أكثر من نادى خليجى فى الميركاتو الصيفى، قبل وصول عرضا رسميا من نادى النصر السعودى.





ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل الونش بشكل نهائى نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مسئولى القلعة البيضاء، عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالى ورفع قيمته المالية لينضم للاعبى الفئة الأولى بالفريق.





وأعلن محمود الونش فى تصريحات سابقة، أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادى، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.





وأكد محمود الونش، أن اللاعبين والجهاز الفنى تعاهدوا على التتويج هذا الموسم ببطولتى الدورى وكأس مصر، من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، وقال إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على أن لا تخرج بطولتى الدورى والكأس من قلعة ميت عقبة، خاصة أن الزمالك لا ينافس إلا على البطولتين فقط.



