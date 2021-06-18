وليد منصور يتعاقد مع يارا محمد "ملكة الشعبي" على ميني ألبوم







أعلن المنتج وليد منصور عن البوستر الدعائي لأغنية "كدابين وتعبوك" للمطربة يارا محمد الشهيرة بمكلة الشعبي والتي عرفها الجمهور عبر السوشيال ميديا باغنية "شيفاكوا هوا" التي حققت قرابة ال ١٤ مليون مشاهدة منذ اطلاقها علي يوتيوب في فبراير الماضي.







"كدابين وتعبوك" تم الانتهاء من تسجيلها وهي كلمات ولحن محمد يحيي وتوزيع جيزو وإنتاج وليد منصور ويقوم بتصويرها المخرج محمد القاضي.



ومن المقرر أن يتم إطلاق برومو "كدابين وتعبوك " يوم الأحد القادم ٢٠ يونيو الجاري على أن يتم إطلاق الكليب يوم ٢٩ يونيو من نفس الشهر.



كما تشهد الفترة القادمة إطلاق ٥ أغنيات أخرى كميني ألبوم ل يارا محمد مع المنتج وليد منصور.



وحقق وليد منصور مؤخرا نجاحا كبيرا في الإنتاج الغنائي حيث يحسب له إعادته لنجمة بحجم روبي للغناء بعد توقف ١٤ سنة بألبوم "حته تانية" الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته تالنت بيتس "Talent Beats" حيث حققت أغنية الألبوم حاجز ال ٧٥ مليون مشاهدة حتي الآن.





ومن المقرر أن يكشف وليد منصور عن المزيد من المفاجأت في عالم الإنتاج الغنائي من خلال تعاونه مع نجوم كبار من مختلف العالم العربي.