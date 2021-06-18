إبراهيم عيسى: ملف حقوق الإنسان في الغرب يتصدره الصوت الإخوانى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحوار مع الغرب والحكومات والشعوب والصحافة، لابد فيه من وجود أصوات مصرية تصل للمجتمع الدولي والغرب بجانب الصوت الرسمي للحكومة المصرية، كما أن التخاطب يجب أن يكون على جميع الأصعدة وليس سياسيًا فقط.



وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المؤسسات داخل الدولة يجب أن تطلع على أراء الكتاب والمقالات التي تنشر في الصحف الغربية وتفندها وترد عليها، مشيرًا إلى أن الإدراة الأمريكية تغير مواضع أقدامها في التعاون مع السياسة المصرية، كما أن مصر تلعب دور تهدئة وتواصل بين تل أبيب وغزة.



وأضاف أن الغرب طوال الوقت يهاجموا مصر من خلال ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الغرب يريدون حقوق الإخوان وليس الإنسان، كما أن ملف حقوق الإنسان يتصدره الصوت الإخواني ويهاجمون مصر.