أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

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أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:22 م
داليا الحسين
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قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أي وباء يأتي في شكل موجات، بعضها يضعف بعد الموجة الأولى وينتهي، وبعضها يعود مرة أخرى بنفس القوة مثل ما حدث في الانفلونزا الأسبانية.
وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالنسبة لوباء كورونا فإن نسبة السكان الذي تم تطعيمهم ستفرق في أرقام الموجة القادمة "الموجة الرابعة".
ولفت إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 3.5% من السكان، وعندما نكسر حاجز تطعيم 5% من السكان ستبدأ نسبة الوفيات تقل لـ30% من الوفيات الحالية، بينما تطعيم 10% يقلل الوفيات لـ50%.
وأردف:"نتوقع أن يتم تحييد المرض في 2022، أي لا يكون هناك وفيات، إما لتوفير الللقاح، أو لإيجاد علاج".
وتابع:"سيكون هناك تعايش في النصف الثاني من 2022، شرط ألا يحدث تحورا جديدا يغير خصائص الفيروس فلا يكون للقاح الجدوى، وحتى لا يحدث ذلك التحور يحتاج العالم أن يعطي اللقاحات بعدالة توزيع مرة واحدة".
وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالنسبة لوباء كورونا فإن نسبة السكان الذي تم تطعيمهم ستفرق في أرقام الموجة القادمة "الموجة الرابعة".
ولفت إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 3.5% من السكان، وعندما نكسر حاجز تطعيم 5% من السكان ستبدأ نسبة الوفيات تقل لـ30% من الوفيات الحالية، بينما تطعيم 10% يقلل الوفيات لـ50%.
وأردف:"نتوقع أن يتم تحييد المرض في 2022، أي لا يكون هناك وفيات، إما لتوفير الللقاح، أو لإيجاد علاج".
وتابع:"سيكون هناك تعايش في النصف الثاني من 2022، شرط ألا يحدث تحورا جديدا يغير خصائص الفيروس فلا يكون للقاح الجدوى، وحتى لا يحدث ذلك التحور يحتاج العالم أن يعطي اللقاحات بعدالة توزيع مرة واحدة".
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