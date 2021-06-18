أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أي وباء يأتي في شكل موجات، بعضها يضعف بعد الموجة الأولى وينتهي، وبعضها يعود مرة أخرى بنفس القوة مثل ما حدث في الانفلونزا الأسبانية.



وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالنسبة لوباء كورونا فإن نسبة السكان الذي تم تطعيمهم ستفرق في أرقام الموجة القادمة "الموجة الرابعة".



ولفت إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 3.5% من السكان، وعندما نكسر حاجز تطعيم 5% من السكان ستبدأ نسبة الوفيات تقل لـ30% من الوفيات الحالية، بينما تطعيم 10% يقلل الوفيات لـ50%.



وأردف:"نتوقع أن يتم تحييد المرض في 2022، أي لا يكون هناك وفيات، إما لتوفير الللقاح، أو لإيجاد علاج".



وتابع:"سيكون هناك تعايش في النصف الثاني من 2022، شرط ألا يحدث تحورا جديدا يغير خصائص الفيروس فلا يكون للقاح الجدوى، وحتى لا يحدث ذلك التحور يحتاج العالم أن يعطي اللقاحات بعدالة توزيع مرة واحدة".

