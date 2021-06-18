محامي يكشف كواليس استيلاء محمد حسين يعقوب على 135 ألف جنيه من موكله

Advertisements
محامي يكشف كواليس استيلاء محمد حسين يعقوب على 135 ألف جنيه من موكله
الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:26 م
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد المنشاوي، محامي مصطفى نعمة الله خفير أهالي ومقدم بلاغ ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، إنه تقدم بمحضر ضد الشيخ يعقوب بعد استيلائه هو ونجله على حقوق موكله والتي تبلغ 135 ألف جنيه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الـ 135 ألف جنيه عبارة عن 100 ألف جنيه سمسرة لموكله بعد شراء الشيخ يعقوب مزرعة العنب، و20 ألف جنيه نظير بيع محصول العنب بمبلغ مليون و300 ألف جنيه هذا العام، و15 ألف جنيه راتب 3 أشهر لم يتحصل عليها موكله نظير العمل وحراسة المزرعة.
ولفت "المنشاوي"، إلى الخفير مصطفى نعمت الله يعمل في تلك المزرعة التي اشتراها الشيخ يعقوب منذ عام 1997، منوها أن الشيخ يعقوب لم يكتفي بأكل حقه في السمسرة، لكنه طرده أيضًا من المزرعة.
وتابع: "قدمت البلاغ ولم يتواصل معنا أحد حتى الآن من أسرة الشيخ يعقوب، لأن العامل غير مؤمن عليه، وعامل اليومية يعتقدون أنه بدون حقوق".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الـ 135 ألف جنيه عبارة عن 100 ألف جنيه سمسرة لموكله بعد شراء الشيخ يعقوب مزرعة العنب، و20 ألف جنيه نظير بيع محصول العنب بمبلغ مليون و300 ألف جنيه هذا العام، و15 ألف جنيه راتب 3 أشهر لم يتحصل عليها موكله نظير العمل وحراسة المزرعة.
ولفت "المنشاوي"، إلى الخفير مصطفى نعمت الله يعمل في تلك المزرعة التي اشتراها الشيخ يعقوب منذ عام 1997، منوها أن الشيخ يعقوب لم يكتفي بأكل حقه في السمسرة، لكنه طرده أيضًا من المزرعة.
وتابع: "قدمت البلاغ ولم يتواصل معنا أحد حتى الآن من أسرة الشيخ يعقوب، لأن العامل غير مؤمن عليه، وعامل اليومية يعتقدون أنه بدون حقوق".
Advertisements