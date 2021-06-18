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محامي يكشف كواليس استيلاء محمد حسين يعقوب على 135 ألف جنيه من موكله

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد المنشاوي، محامي مصطفى نعمة الله خفير أهالي ومقدم بلاغ ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، إنه تقدم بمحضر ضد الشيخ يعقوب بعد استيلائه هو ونجله على حقوق موكله والتي تبلغ 135 ألف جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الـ 135 ألف جنيه عبارة عن 100 ألف جنيه سمسرة لموكله بعد شراء الشيخ يعقوب مزرعة العنب، و20 ألف جنيه نظير بيع محصول العنب بمبلغ مليون و300 ألف جنيه هذا العام، و15 ألف جنيه راتب 3 أشهر لم يتحصل عليها موكله نظير العمل وحراسة المزرعة.

ولفت "المنشاوي"، إلى الخفير مصطفى نعمت الله يعمل في تلك المزرعة التي اشتراها الشيخ يعقوب منذ عام 1997، منوها أن الشيخ يعقوب لم يكتفي بأكل حقه في السمسرة، لكنه طرده أيضًا من المزرعة.

وتابع: "قدمت البلاغ ولم يتواصل معنا أحد حتى الآن من أسرة الشيخ يعقوب، لأن العامل غير مؤمن عليه، وعامل اليومية يعتقدون أنه بدون حقوق".

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