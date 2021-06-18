Advertisements

وزير التعليم العالي: نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي،: "تأخرنا في تطبيق نظام الساعات المعتمدة عن العالم"، معلقًا: "أن تتأخر أفضل من ألا تأتي".

وتابع وزير التعليم العالي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج بكل الكليات".

وأضاف: "نطور المناهج أولًا بأول لمواكبة العالم، وتطبيق الساعات المعتمدة سيعيد النظر فيها مرة أخرى".


وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل قرار الساعات الدراسية الجديدة، قئلًا إنه لا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، ومن يلتحق بنزام يتخرج وفقًا له.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن لكل كلية طبيعة دراسة وطريقة لحساب عدد الساعات المعتمدة، والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات أيضًا.

وتابع: "لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية، ولا بد أن يكون النظام موحد بين الإثنين"، موضحًا أنه لن يتخرج الطالب من كلية التجارة قبل 3 سنوات بحساب عدد الساعات المعتمدة، والهندسة قبل 4 سنوات.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 4 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

نجم برشلونة يقترب من ميلان

09:44 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة