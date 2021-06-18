وزير التعليم العالي: نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي،: "تأخرنا في تطبيق نظام الساعات المعتمدة عن العالم"، معلقًا: "أن تتأخر أفضل من ألا تأتي".



وتابع وزير التعليم العالي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج بكل الكليات".



وأضاف: "نطور المناهج أولًا بأول لمواكبة العالم، وتطبيق الساعات المعتمدة سيعيد النظر فيها مرة أخرى".





وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل قرار الساعات الدراسية الجديدة، قئلًا إنه لا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، ومن يلتحق بنزام يتخرج وفقًا له.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن لكل كلية طبيعة دراسة وطريقة لحساب عدد الساعات المعتمدة، والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات أيضًا.



وتابع: "لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية، ولا بد أن يكون النظام موحد بين الإثنين"، موضحًا أنه لن يتخرج الطالب من كلية التجارة قبل 3 سنوات بحساب عدد الساعات المعتمدة، والهندسة قبل 4 سنوات.

