ماكينزي: سلوك إثيوبيا نحو مشكلة سد النهضة الآن يقلقنا جدًا (فيديو)

علق كينيث ماكينزى، قائد المنطقة المركزية بجيش الولايات المتحدة الأمريكية، على أزمة سد النهضة، قائلًا "سلوك إثيوبيا نحو المشكلة الآن يقلقنا جدًا".



وأضاف "ماكينزى" في حوار خاص لقضائية "النيل للأخبار" اليوم الجمعة: "فنحن ندرك الأهمية الفريدة للنيل بالنسبة لمصر ليس فقط من الناحية الثقافية والموارد المائية والاقتصاد عمومًا".



وتابع "اعتقد أن مصر تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل لحل دبلوماسي وسياسي للمشكلة، إنها مشكلة حقيقية".



واستطرد قائد المنطقة المركزية بجيش الولايات المتحدة الأمريكية، "سنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسبًا لكل أطراف النزاع، ولكن مصر أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال".





وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن ما يحدث من رئيس الوزراء الإثيوبية آبي أحمد "عنترية" يبرر بها فشل حكومته في الملفات الداخلية والخارجية، مستطردًا "آبي أحمد يريد أن يظهر في صورة بطل قومي وحامي حمي الديار".



وأضاف "ثابت" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة: "ما يقوم به آبي أحمد الآن هو محاولة لتبرير عنتريته التي لا تمس بصلة للأعراف الدولية أو القوانين بأية أو القواعد الأخلاقية".



وتابع "الدولة المصرية لديها مجموعة من الإجراءات الداخلية والخارجية للتعامل مع كل سيناريوهات التعامل مع أزمة سد النهضة ومنها اللجوء إلى مجلس الأمن ولدينا ملف قوي به وغيرها من الإجراءات الأخرى".