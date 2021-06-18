خاص.. موقف أفشة من المشاركة في قمة الأهلي والترجي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لن يكون متاحًا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب القوية بجزع فى الرباط الصليبي للأنكل، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وأكد المصدر، أن أفشة تعافى من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات، لكنه قد يتواجد على دكة الأهلي فى مباراته ضد الترجي.

وتابع المصدر، أن إصابة أفشة كانت تحتاج للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع، لكن خضوع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف وجلسات تأهيل وليزر وتدريبات مائية وإبر جافة قلل من المدة الزمنية لغياب اللاعب.

وأشار المصدر، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يفكر فى عدم الاعتماد على أفشة من بداية المباراة والدفع به فى الشوط الثانس من عمر المباراة وفقًا لسير وأحداث اللقاء.